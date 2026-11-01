Konya'da SUV araç ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, Poligon Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki SUV araç, kavşaktan dönüp Karaman istikametine geçmek isterken Konya’dan Karapınar istikametine giden H.H.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır