Konya'da tandır evinde yangın! Temizlik sonrası yakılan kağıtlar alev aldı

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesinde İ.Y.’ye ait bahçe içerisindeki tandır evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tandır evinde yapılan temizlik sonrasında çöpler ve kağıt parçaları tandırda yakıldığı sırada bacadan aşırı şekilde yükselen alevler çatıdaki ağaçlara sıçradı. Tandır evinden dumanlar yükselirken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, çatıdaki ağaçlar yanarak zarar gördü.

(İHA)