HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Konya’da vahşet! 3,5 yaşındaki çocuğu darp edip vücudunda sigara söndüren anne ve sevgilisi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.’yi darbedip, vücudunda sigara söndüren annesi H.A. ile sevgilisi M.A.E. (50) tutuklandı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Konya’da vahşet! 3,5 yaşındaki çocuğu darp edip vücudunda sigara söndüren anne ve sevgilisi tutuklandı

Konya'da vahşet! Olay, Beyşehir ilçesi Avşar Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sevgilisi M.A.E. ile 4 ay önce apartmana taşınan H.A.’nın oğlu M.D.Ç.’nin önceki gece saatlerinde ağlamasından endişe duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Konya’da vahşet! 3,5 yaşındaki çocuğu darp edip vücudunda sigara söndüren anne ve sevgilisi tutuklandı 1

Eve gelen polis ekipleri, çocuğun darbedildiğini çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu görünce anne H.A. ve sevgilisi M.A.E.’yi gözaltına aldı. Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER

Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu, popo kısmında ise sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi.

H.A. ve sevgilisi M.A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. M.D.Ç. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın konuştuğu olay: Beyaz Saray'ın yayımladığı Donald Trump videosu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! “Vücudu ve elleri...”Dünyanın konuştuğu olay: Beyaz Saray'ın yayımladığı Donald Trump videosu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! “Vücudu ve elleri...”
'Kıyamet'in eşiğinden döndük: Son dönemlerin en büyük siber saldırılarından biri yaşandı!'Kıyamet'in eşiğinden döndük: Son dönemlerin en büyük siber saldırılarından biri yaşandı!

Anahtar Kelimeler:
sigara hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Annesinin ölümü sonrası paylaşıp sildiği mesaj gündemde! Haber alınamıyor

Annesinin ölümü sonrası paylaşıp sildiği mesaj gündemde! Haber alınamıyor

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.