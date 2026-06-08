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Konya'da yatak fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri şehit oldu

Konya'da çıkan fabrika yangınında bir itfaiye eri yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin şehit olduğu aktarıldı.

Konya'da yatak fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri şehit oldu

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sözerler Sokak'taki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde yer alan bir yatak fabrikasında saat 16.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevlerin hızla fabrikayı sardığını fark edenlerin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda, itfaiye, TOMA, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, çalışanlar da alevlerin artmaması için içerideki malzemeleri tahliye etti.

Konya da yatak fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri şehit oldu 1

İTFAİYE ERİ YARALANDI

Alevlere müdahale ederken mahsur kalan 1 itfaiye eri yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan yaralı itfaiye eri, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Konya da yatak fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri şehit oldu 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Fabrikada soğutma çalışması sürerken, kompresör makinesinin patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

ŞEHİT OLDU

Yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenip, ağır yaralanan itfaiye eri Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit düşen 15 yıllık itfaiye eri Tekeli’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Konya da yatak fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri şehit oldu 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Konya İtfaiye
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