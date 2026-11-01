HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Konya hava durumu nasıl?

1 Kasım 2026 tarihinde Konya'da hava durumu serin ve bulutlu bir atmosferle şekilleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 19-20 derece civarında. Yerel yağışlar bekleniyor ve sıcaklık gün içinde 18-19 derece arasında dalgalanabilir. Dışarıda etkinlik yapacaklar, yağmura karşı tedbirli olmalı. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Uygun kıyafet seçimi ve hazırlık, bu mevsimi keyifli geçirmek için önemli.

Konya Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 1 Kasım 2026 tarihinde Konya'da hava durumu serin bir atmosferle karakterize ediliyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19-20 derece civarında ölçülüyor. Gün ilerledikçe sıcaklık 18-19 derece arasında dalgalanabilir. Hava bulutlu. Aralıklı olarak yerel yağışlar bekleniyor. Konya’nın ekim ayına özgü doğası serin havayı hissettiriyor. Ceket giymek için uygun bir zaman. Yürüyüşe çıkmayı planlayanlar, aniden bastırabilecek yağışlara karşı tedbir almalı.

Konya’da hava koşulları genel olarak mevsime uygun. Aşırı bir durum söz konusu değil. Önümüzdeki günlerde hava durumu da aynı şeklide devam edeceği görünmekte. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 17-21 derece arasında değişkenlik gösterecek. Özellikle hafta ortasında yerel yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Bu durum, bitkilerin su ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca şehirde yaşayanların dikkatli olmalarına sebep oluyor.

Bu dönemde dışarıda etkinlik yapmayı düşünenler uygun kıyafetler seçmeli. Yağış ihtimaline karşı hafif bir yağmurluk veya şemsiye taşımak akıllıca olur. Özellikle akşam saatlerinde hava serinleyecek. Kat kat giyinmek, ekstra kıyafet bulundurmak faydalı olacak. Bu şekilde dışarıdaki etkinlikleri daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Konya'da 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılımlı. Aralıklı yağışlı bir seyir izliyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların sürmesi bekleniyor. İyi planlama ve hazırlık ile bu mevsimi en güzel şekilde geçirebilirsiniz. Doğa sürprizler hazırlayabilir. Bu yüzden hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladıHaydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı
Türkiye'de sosyal medyada yeni dönem! Çocuklar için 'sonsuz kaydırma' dönemi bittiTürkiye'de sosyal medyada yeni dönem! Çocuklar için 'sonsuz kaydırma' dönemi bitti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!

Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.