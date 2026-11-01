Konya Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Kasım 2026 tarihinde Konya'da hava durumu serin bir atmosferle karakterize ediliyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19-20 derece civarında ölçülüyor. Gün ilerledikçe sıcaklık 18-19 derece arasında dalgalanabilir. Hava bulutlu. Aralıklı olarak yerel yağışlar bekleniyor. Konya’nın ekim ayına özgü doğası serin havayı hissettiriyor. Ceket giymek için uygun bir zaman. Yürüyüşe çıkmayı planlayanlar, aniden bastırabilecek yağışlara karşı tedbir almalı.

Konya’da hava koşulları genel olarak mevsime uygun. Aşırı bir durum söz konusu değil. Önümüzdeki günlerde hava durumu da aynı şeklide devam edeceği görünmekte. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 17-21 derece arasında değişkenlik gösterecek. Özellikle hafta ortasında yerel yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Bu durum, bitkilerin su ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca şehirde yaşayanların dikkatli olmalarına sebep oluyor.

Bu dönemde dışarıda etkinlik yapmayı düşünenler uygun kıyafetler seçmeli. Yağış ihtimaline karşı hafif bir yağmurluk veya şemsiye taşımak akıllıca olur. Özellikle akşam saatlerinde hava serinleyecek. Kat kat giyinmek, ekstra kıyafet bulundurmak faydalı olacak. Bu şekilde dışarıdaki etkinlikleri daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Konya'da 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılımlı. Aralıklı yağışlı bir seyir izliyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların sürmesi bekleniyor. İyi planlama ve hazırlık ile bu mevsimi en güzel şekilde geçirebilirsiniz. Doğa sürprizler hazırlayabilir. Bu yüzden hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir.