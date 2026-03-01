Konya Hava Durumu! 01 Mart Pazar Konya hava durumu nasıl?

1 Mart 2026 Pazar günü Konya'da hava ılıman ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklığın 5 derece civarında olması bekleniyor. Bu, şehrin genel hava durumunu etkiliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ılıman ve serin süreceği tahmin ediliyor.

2 Mart Pazartesi günü sıcaklığın 8 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Hava durumu değişiklikleri yaşanabilir. Bu nedenle, giyinirken hava koşullarını dikkate almak önemli. Ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak sağlık açısından faydalı olacaktır.

Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olabilir. Hava durumunu düzenli takip etmek sağlığınızı koruyabilir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarına karşı önlem almanıza yardımcı olur.