Konya Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe, Konya'da hava durumu çok soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar -11 ile -2 derece arasında değişecek. Konya'daki hava durumu, soğuk ve karla karışık yağmurlu şekilde özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz ılımanlaşacak. 2 Ocak Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklıklar -13 ile -5 derece arasında seyredecek. 3 Ocak Cumartesi günü hava açık kalmaya devam edecek. Sıcaklıklar -11 ile 1 derece arasında olacak. 4 Ocak Pazar günü ise hava kapalı olacak. Sıcaklıklar -5 ile 3 derece arasında değişecek.

Bu soğuk hava koşullarında, dikkatli olmak önemlidir. Konya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın giyinmelidir. Dışarıda kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Buzlanma riski nedeniyle yolda yürürken dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken de dikkatli davranmak gerekmektedir. Sıcak içecekler tüketmek yararlı olacaktır. Kalorifer ya da soba gibi ısınma yöntemlerini kullanmak, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Konya'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava biraz ılımanlaşacak. Ancak soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olunmalıdır.