Konya Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk hava koşulları etkisini gösterecek. Karla karışık yağmur bekleniyor ve sıcaklık -11 ile -2 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşsa da, karla birlikte beklenen soğuk havaya karşı dikkatli olunması gerekiyor. Kat kat giyinmek, buzlanma riskine karşı dikkatli yürümek ve sıcak içecekler tüketmek önemli. Hem yerel halk hem de ziyaretçiler için öneriler dikkate alınmalı.

Doğukan Akbayır

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe, Konya'da hava durumu çok soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar -11 ile -2 derece arasında değişecek. Konya'daki hava durumu, soğuk ve karla karışık yağmurlu şekilde özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz ılımanlaşacak. 2 Ocak Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklıklar -13 ile -5 derece arasında seyredecek. 3 Ocak Cumartesi günü hava açık kalmaya devam edecek. Sıcaklıklar -11 ile 1 derece arasında olacak. 4 Ocak Pazar günü ise hava kapalı olacak. Sıcaklıklar -5 ile 3 derece arasında değişecek.

Bu soğuk hava koşullarında, dikkatli olmak önemlidir. Konya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın giyinmelidir. Dışarıda kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Buzlanma riski nedeniyle yolda yürürken dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken de dikkatli davranmak gerekmektedir. Sıcak içecekler tüketmek yararlı olacaktır. Kalorifer ya da soba gibi ısınma yöntemlerini kullanmak, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Konya'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava biraz ılımanlaşacak. Ancak soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olunmalıdır.

