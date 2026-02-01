HABER

Konya Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklığı 11 derece, akşam ise 9 derece olacak. Nem oranı %81 civarında seyredecek. Güneybatıdan esecek orta şiddetli rüzgar, havanın serin hissettirmesine neden olabilir. İlerleyen günlerde sıcaklık 9 ve 5 derece seviyelerine düşecek. Dışarı çıkarken mont ve şemsiye almanız, hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Taner Şahin

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu genellikle bulutlu ve serin. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %81 civarında seyredecek. Güneybatıdan orta şiddetli rüzgarlar esecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava hissiyatı yaratabilir.

İleriye dönük günlerde, 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 9 derece civarında olacak. 3 Şubat Salı günü ise bu sıcaklığın 5 derece civarına düşmesi bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu olacak. Hafif yağışlı koşullar görülebilir. Rüzgarlar güneybatıdan orta şiddetli esmeyi sürdürecek.

Bu hava koşullarına göre dışarı çıkarken bir mont almanız faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Hafif yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önemlidir. Bu, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltan giysiler tercih etmek akıllıca olacaktır.

