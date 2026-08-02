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Konya Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Konya hava durumu nasıl?

Konya'da hava durumu, 2 Ağustos 2026 tarihinde oldukça güneşli ve sıcak. Sıcaklık 32 ile 34 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 3 Ağustos’ta sıcaklıklar 33-35 derece, 4 Ağustos'ta ise 32-34 derece arasında olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin öğle saatlerinde dikkatli olması gerekiyor. Güneşten korunmak için şapka takmak ve bol su tüketmek önemlidir.

Konya Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu oldukça güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 32 ile 34 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklık, Konya'nın tipik yaz iklimine uygun. Sıcak ve kuru bir hava koşulu bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 3 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 33 ile 35 derece arasında olacak. 4 Ağustos Salı günü ise 32 ile 34 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik gelmektedir. Açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilmektedir. Bu saatlerde, gölgelik alanlarda kalmak daha iyi bir seçenektir. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve başı şapka ile korumak da faydalıdır.

Konya'da hava koşullarının benzer şekilde süreceği tahmin ediliyor. Bunun için planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almakta fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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