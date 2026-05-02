Konya Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava durumu, serin ve yağışlı bir gün olarak tahmin ediliyor. Şehrin karasal iklim özellikleri buna neden oluyor. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Nem oranı %86 civarında olacak. Bu durum, hava hissiyatını serinletebilir. Rüzgar saatte 14 kilometre hızla esecek.

Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksekliği, hassas bünyeler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, soğuk algınlığına karşı dikkatli olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesi bekleniyor. 3 Mayıs Pazar günü, sıcaklığın 8 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. Şiddetli yağışlar görülebilir. 4 Mayıs Pazartesi günü ise sıcaklık 7 ile 11 derece arasında olacak. Hafif yağmurun etkili olması öngörülüyor. 5 Mayıs Salı günü, hava sıcaklığı 4 ile 11 derece arasında değişecek. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış mümkün.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceğini unutmamalıyız. Trafikte dikkatli olmak da faydalı olacaktır.