Konya Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu soğuk ve açık olacak. Sıcaklıklar 0 ile -8 derece arasında değişecek. Sabaha karşı sıcaklık -8 derece civarında olacak. Gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor. Rüzgar hızı 6.5 km/saat olacak. Nem oranı ise %64.66 seviyelerinde. Gün doğumu saati 06:52, gün batımı saati ise 18:04 olarak tahmin ediliyor.

3 Ocak 2026 Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 8 ile -2 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu bir görünüm sergileyecek. 4 Ocak 2026 Pazar günü ise sıcaklıklar 9 ile -3 derece arasında değişecek. Hava bulutlu olacak.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken rüzgar geçirmeyen montlar ve kalın atkılar kullanılmalı. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle, sabah saatlerinde yola çıkacakların önlem alması önemlidir. Araçların antifriz seviyeleri kontrol edilmeli. Lastiklerin hava basınçları düzenli olarak gözden geçirilmeli. Bu, olası arızaların önüne geçebilir. Ayrıca, soğuk havalarda açık hava etkinlikleri yaparken, ısınmak için ara sıra kapalı alanlara girmek faydalıdır.