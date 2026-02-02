HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 2 Şubat 2026 tarihli hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanak yağışlar etkili olurken, sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek. Dışarıda olunacaksa yanınıza şemsiye almanız akıllıca bir seçim olacaktır. Salı günü hava çok bulutlu geçecek ve sıcaklık 6 ile -4 derece arasında olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava daha sakinleşecek ve bulutlu günler yaşanacak.

Konya Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi, Konya'da hava durumu değişken olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu daha sakin seyir izleyecek. Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6 ile -4 derece arasında değişecek. Çarşamba ve Perşembe günleri artan bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 11 derece arasında seyredecek. Cuma günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak da gereklidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Islak zeminlere dikkat etmek, olası kazaların önüne geçebilir.

Konya'da bugünkü hava durumu değişken olacak. Önümüzdeki günlerde daha sakin bir hava bekleniyor. Güncel hava tahminlerini takip ederek, planlarınızı en uygun şekilde yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.