Konya Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi, Konya'da hava durumu değişken olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu daha sakin seyir izleyecek. Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6 ile -4 derece arasında değişecek. Çarşamba ve Perşembe günleri artan bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 11 derece arasında seyredecek. Cuma günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak da gereklidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Islak zeminlere dikkat etmek, olası kazaların önüne geçebilir.

Konya'da bugünkü hava durumu değişken olacak. Önümüzdeki günlerde daha sakin bir hava bekleniyor. Güncel hava tahminlerini takip ederek, planlarınızı en uygun şekilde yapabilirsiniz.