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Konya Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün Konya'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 32-34 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 19-21 derece arasında seyredecek. Nem oranı %20-24 seviyelerinde, rüzgar ise kuzeydoğudan saatte 2-9 kilometre hızla esiyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer kalacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması ve bol su içmesi gerekecek.

Konya Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32-34 derece arasında. Gece ise hava sıcaklığı 19-21 derece arasında seyredecek. Nem oranı %20-24 seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 2-9 kilometre arasında değişecek. Bu sıcak hava koşulları, Konya'daki hava durumunu belirliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 30-32 derece arasında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ise 29-31 derece bekleniyor. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 27-29 dereceye düşecek. Nem oranı %20-31 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 4-18 kilometre arasında değişim gösterecek. Yani hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dikkatli olunmalı. Dışarıda vakit geçirecekler gölgelik alanlarda bulunmalı. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemli. Güneşin etkilerinden korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceği unutulmamalı. Açık alanlarda dikkat edilmeli. Rüzgar yönüne göre uygun önlemler alınmalı.

Konya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemler alması gerekiyor. Güneşin etkilerinden korunmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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