HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da bugün sıcak ve güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklık 34 derece seviyesine ulaşırken, gece 18-20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %23 ve rüzgar saatte 3-4 kilometre hızıyla esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları görülecek. Bu dönemde güneş kremi kullanımı ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi, sağlık için büyük önem taşıyor. Bol su içerek, aşırı sıcak saatlerinde dışarıda kalmamaya dikkat edilmelidir.

Konya Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Konya'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 34 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklık ise 18 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %23 civarında olacak. Rüzgar saatte 3 - 4 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu sürecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 35 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları yine 18 - 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %23 civarında kalacak. Rüzgar hızı da saatte 3 - 4 kilometre civarında olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Güneş kremi kullanmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek gerekir. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde açık hava etkinlikleri sınırlandırılmalıdır. Bu durum, güneş çarpması riskini azaltır.

Konya'daki hava durumu yaz mevsiminin tipik koşullarını yansıtıyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elini iplik makinasına kaptırdı! 5 parmağı koptuElini iplik makinasına kaptırdı! 5 parmağı koptu
Soylu '15 Temmuz' sonrası en büyük korkusunu açıkladıSoylu '15 Temmuz' sonrası en büyük korkusunu açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Sosyete işi hesap! Sibil Çetinkaya kalem kalem anlattı

Sosyete işi hesap! Sibil Çetinkaya kalem kalem anlattı

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.