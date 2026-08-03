Konya Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Konya'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 34 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklık ise 18 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %23 civarında olacak. Rüzgar saatte 3 - 4 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu sürecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 35 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları yine 18 - 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %23 civarında kalacak. Rüzgar hızı da saatte 3 - 4 kilometre civarında olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Güneş kremi kullanmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek gerekir. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde açık hava etkinlikleri sınırlandırılmalıdır. Bu durum, güneş çarpması riskini azaltır.

Konya'daki hava durumu yaz mevsiminin tipik koşullarını yansıtıyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.