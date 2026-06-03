Konya Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25 - 27 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 - 18 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %25 - %49 arasında değişecek. Yağış ihtimali ise %0 civarında olacak. Yani, yağışsız bir gün geçireceğiz.

4 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 25 - 28 derece arasında olacak. 5 Haziran Cuma günü sıcaklık 27 - 30 dereceye yükselecek. Bu günlerde hava genel olarak güneşli kalacak. Yağış ihtimali düşük olacak. 6 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu nedenle, o gün hazırlıklı olmakta yarar var. 7 Haziran Pazar günü ise tekrar güneşli olacak. Sıcaklık 25 - 27 derece arasında seyredecek.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava genelde güneşli ve sıcak olacak. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Özellikle 6 Haziran Cumartesi günü için yağışlı hava koşullarına karşı tedbir almak faydalı olabilir. O gün şemsiye veya su geçirmez ayakkabı almak iyi bir fikir.

Genel olarak, Konya'da önümüzdeki günlerde hava ılıman ve güneşli geçecek. Ancak, 6 Haziran Cumartesi günü için yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.