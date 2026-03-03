Konya Hava Durumu! 03 Mart Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Mart 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklıklar 5 - 8 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerine gelindiğinde, gökyüzü parçalı bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 10 - 12 derece arasına yükselecek. Öğleden sonra hava daha fazla bulutlanacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 7 - 8 derece civarına düşecek. Bu durum, Konya'daki hava şartlarını etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişken kalacak. 4 Mart Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 4 - 8 derece arasında seyredecek. 5 Mart Perşembe günü hava açık olacak. Bu gün sıcaklıklar 8 - 11 derece arasına çıkacak. 6 Mart Cuma günü ise hava yine açık kalacak. Sıcaklıklar 9 - 11 derece arasında bulunacak. Yağış beklenmiyor. Hava koşulları genel olarak ılıman olacak.

Bu değişken hava koşulları, Konya'da günlük yaşamı etkileyebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Uygun giyinmek faydalı olur. Kat kat kıyafetler tercih edilmesi gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına uygun planlar yapmak da önemli. Günün farklı saatlerindeki hava durumuna göre hazırlıklı olmak, yaşamı daha konforlu hale getirecektir.