Konya Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

3 Ocak 2026 Cumartesi, Konya'da hava durumu oldukça soğuk olacak. Hava açık olacak. Gün boyunca sıcaklıklar -2 ile 6 derece arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:07. Gün batımı 17:37 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 47.4 km/saat civarında. Nem oranı %91 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 4 Ocak Pazar günü sıcaklıklar -4 ile 8 derece arasında olacak. Alçak bulutlar hakim olacak. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar -5 ile 9 derece arasında değişecek. Alçak bulutlar devam edecek. 6 Ocak Salı günü ise sıcaklıklar -4 ile 10 derece arasında olacak. Güneşli bir gün bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisi hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Gün içinde hava biraz daha ılımanlaşacak. Ani sıcaklık değişimlerine hazırlanmakta fayda var. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir.