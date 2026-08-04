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Konya Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün Konya'da hava durumu oldukça sıcak. 4 Ağustos 2026 Salı günü güneşli havanın hakim olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 33-34 derece civarında, gece ise 18-19 derece arasında kalacağı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların 34-35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcak havalarda dışarıda vakit geçireceklerin şapka kullanmaları ve bol su tüketmeleri önem arz ediyor.

Konya Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 33 - 34 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 18 - 19 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Konya'nın yaz iklimine işaret ediyor. Hava sıcak ve kuru bir atmosfer sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 34 - 35 derece aralığında olacak. Gece sıcaklığı ise 18 - 19 derece civarında kalacak. 6 Ağustos Perşembe günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu durum, Konya'da sıcak ve güneşli günlerin devamını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin tedbir alması gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geliyor. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Bunun yanı sıra bol su tüketimi öneriliyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi, vücut ısısını dengede tutar. Sıcak havalarda hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği akılda tutulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneşten korunma önlemlerini almalıyız. Yeterli su tüketimine de dikkat edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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