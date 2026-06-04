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Konya Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava genel olarak güneşli ve sıcaklık 25 derece civarında. Gece ise sıcaklık 12-13 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 10 km/s civarında kalacak. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. 7 Haziran Pazar günü tekrar güneşli hava hakimdi. Hava durumuna dikkat edilmesi gerekiyor.

Konya Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu genel olarak güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 12-13 derece arasında kalacak. Rüzgarın hızı 10 km/s civarında. Nem oranı ise %34 civarında ölçülmekte. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde Konya'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25-27 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 11-12 derece civarında olacak. Rüzgar hızı yine 10 km/s civarında kalacak. Nem oranı %34-40 arasında değişmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır.

7 Haziran Pazar günü hava tekrar güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27 dereceye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklık 12-13 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/s civarında kalacak. Nem oranı %34 civarında olacak. Bu gün, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunmakta.

Sonuç olarak, Konya'da 4 Haziran Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağışlı koşullar öngörülüyor. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun hazırlık yapmak gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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