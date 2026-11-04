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Konya Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 4 Kasım 2026'daki hava durumu, hafif serinlik ve bulutlarla karışık güneş ile gün boyunca 19 - 22 derece arası değişen sıcaklıklar sunuyor. Öğle saatlerinde beliren bulutların, akşamüstü hafif yağış getirmesi bekleniyor. Açık hava etkinliklerine katılacakların dikkatli olması gerekirken, önümüzdeki günlerde 20 - 23 derece arasında ılımlı hava koşulları hakim olacak. Kışa hazırlık yapmayı ihmal etmemelisiniz.

Konya Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Kasım 2026 tarihinde Konya'da hava durumu, geçişken bir hava sistemi etkisinde şekilleniyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün içerisinde hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değişecek. Güneş, zaman zaman araya giren bulutlarla birlikte kendini gösterecek. Günün ilerleyen saatlerinde yağışlı hava durumu bekleniyor. Bu durum, hazırlıklı olmayı gerekli kılıyor. Bugünkü hava durumu, genel olarak ılıman ve yer yer değişken bir iklim sunuyor.

Konya'daki hava durumu, bu dönemdeki değişkenliklerle dikkat çekiyor. Gün içinde meydana gelecek hava olayları, çiftçileri etkileyecek. Ayrıca, açık hava etkinliklerine katılanlar da etkilenebilir. Dışarıda vakit geçireceklerin, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları önemli. Şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın. Öğle saatlerinde görülen bulutlar, akşamüstü hafif yağışı beraberinde getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, ılıman bir seyir izleyecek. 5 ve 6 Kasım tarihlerinde sıcaklıklar 20 - 23 derece arasında yer alabilir. Ancak, bu günlerde de yer yer yağışlı havaların olma ihtimali var. Özellikle hafta sonuna yaklaştıkça, yağışların artması bekleniyor. Kış aylarının habercisi olan bu hava durumu, soğuk havaların kapıda olduğunu gösteriyor. Dışarıda vakit geçireceklerin, kalın giyinmeleri veya yağmurluk almaları faydalı olacaktır.

Kış mevsimine geçiş yaparken, Konya'daki hava durumunu göz önünde bulundurarak plan yapmalısınız. Açık hava etkinlikleri düzenleyecekseniz, önceden hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Programlarınızı olumsuz hava koşullarına göre güncellemek akıllıca bir adımdır. Böylece, hava koşullarının keyfinizi kaçırmamasını sağlayabilirsiniz. Hava durumu tahminlerinde bu detayları göz önünde bulundurmak, sağlığınızı da koruma altına alır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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