Konya Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Konya'da hava durumu serin ve yağışlı bir gün olarak öne çıkıyor. Şehrin tipik karasal iklim özellikleri görülüyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 2-3 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Öğleye doğru sıcaklık 5-6 dereceye yükselecek. Hava hafif yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4-5 derece arasında. Hafif yağmurlar devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0-1 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 14-21 kilometre arasında değişecek.

Bu serin ve yağışlı hava koşulları, tipik karasal iklimin etkisini gösteriyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük. Gün boyunca hafif yağışlar da devam ediyor. Bunlar, Konya'nın hava durumunu etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde tahminler var. 5 Mayıs Salı günü, hava sıcaklıkları 1-10 derece arasında olacak. Kapalı bir hava hakim olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıklar 4-16 derece arasında seyredecek. Daha sıcak bir hava öngörülüyor. 7 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 5-19 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor.

Konya'da hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Gün boyunca hafif yağışlar sürecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacak. Sabahlara ve akşamlara uygun kalın giysiler tercih etmelisiniz. Gün içinde sıcaklıkların artmasıyla kat kat giyinmek de önemlidir. Bu şekilde, gerektiğinde katları çıkarıp giyebilirsiniz. Konforunuzu artıracaktır.

Sonuç olarak, Konya'da serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Uygun hazırlık yapmanızda fayda var.