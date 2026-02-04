HABER

Konya Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 4 Şubat 2026 tarihinde hava durumu, serin ve bulutlu bir tablo sergiliyor. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 10 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde iç hava koşullarında değişiklikler görülecek. 6 ve 7 Şubat tarihlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günlerde dışarıda bulunurken yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Hava durumunu takip ederek, planlarınızı güncel koşullara uyacak şekilde ayarlamak önemli olacaktır.

Konya Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba. Konya'da hava durumu, serin ve bulutlu olacak. Şehir, genel iklim özelliklerine uygun bir hava yaşıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları, 0 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %69 olacak. Rüzgar hızı ise 9.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:51’dir. Gün batımı saati ise 18:15 olarak bekleniyor.

Serin ve bulutlu hava, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak. Gün ortasında sıcaklık, 10 derece civarına ulaşacak. Bu nedenle, erken ve geç saatlerde sıcak giyinmek önemli. Öğle saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek işe yarayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklıkları 3 ile 11 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü, sıcaklık 4 ile 7 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülebilir. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor.

Değişken hava koşullarında, 6 ve 7 Şubat tarihlerindeki yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak önemli. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek faydalı olacaktır.

Konya'da 4 Şubat 2026 Çarşamba hava durumu serin ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günler yaşanacak. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemeniz, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için faydalı olacaktır.

