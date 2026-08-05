Konya Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Konya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, Konya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 34 derece olacağı tahmin ediliyor. 7 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 33 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20-21 derece arasında kalacak. Bu durum, Konya'nın yaz aylarındaki yüksek sıcaklık seviyelerini sürdüreceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda mümkünse bulunmaktan kaçınmak iyi bir fikir olacak. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanızı sağlar.