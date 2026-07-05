HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık gün içinde 19 ile 27 derece arasında değişecek. Hafif kuzey rüzgarı esmeye devam ederken, nem oranı %58 civarında tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri yapmak isteyenler için bu koşullar oldukça elverişli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek, bu nedenle güneşten korunmak ve bol su içmek önem taşımaktadır.

Konya Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 27 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif ve kuzeyden esecek. Nem oranı ise %58 civarında tahmin ediliyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde hava durumu benzer şekilde güneşli kalacak. Sıcaklıkların 17 ile 26 derece arasında olacağı öngörülüyor. Hafif rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %35 ile %43 arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlamaya devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar rahatça dışarıda vakit geçirebilir. Ancak, sıcaklıklar 27 dereceye kadar yükselebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Hafif rüzgar ve nem oranı da göz önünde bulundurulmalı. Su kaybını önlemek için bol su içmeniz önemlidir.

Konya'da hava durumu açık ve güneşli geçmeye devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Gün boyunca sıcaklık 27 dereceye kadar çıkabilir. Güneşten korunmak ve yeterli su tüketmek önemlidir. Alacağınız önlemler, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize destek olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklamaİzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.