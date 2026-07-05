Konya Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 27 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif ve kuzeyden esecek. Nem oranı ise %58 civarında tahmin ediliyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde hava durumu benzer şekilde güneşli kalacak. Sıcaklıkların 17 ile 26 derece arasında olacağı öngörülüyor. Hafif rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %35 ile %43 arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlamaya devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar rahatça dışarıda vakit geçirebilir. Ancak, sıcaklıklar 27 dereceye kadar yükselebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Hafif rüzgar ve nem oranı da göz önünde bulundurulmalı. Su kaybını önlemek için bol su içmeniz önemlidir.

Konya'da hava durumu açık ve güneşli geçmeye devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Gün boyunca sıcaklık 27 dereceye kadar çıkabilir. Güneşten korunmak ve yeterli su tüketmek önemlidir. Alacağınız önlemler, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize destek olacaktır.