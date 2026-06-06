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Konya Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23 dereceye ulaşırken, gece 12 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden esecek. Yağışlı havalarda dikkatli olmak ve yanınızda şemsiye bulundurmak önemli. Önümüzdeki günlerde ise hava daha stabil olacak. Pazar ve pazartesi günleri güneşli koşullar öne çıkacak.

Konya Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültüsü bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 23 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 18 kilometre hızla esecek.

Bu tür hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. Pazar günü, 7 Haziran 2026, hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 26 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 15 dereceye kadar düşecek. Pazartesi günü, 8 Haziran 2026, hava yine güneşli ve parçalı bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklıklar 26 derece olacak. Gece 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları daha ılıman hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman olabilir. Yine de, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak gerekir. Buna uygun giyinmek önemlidir.

Bu nedenle, 6 Haziran Cumartesi günü Konya'da değişken hava koşulları olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava daha stabil hale gelecek. Hava durumuna uygun hazırlık yaparak gününüzü konforlu geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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