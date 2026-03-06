Konya Hava Durumu! 06 Mart Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 ile 10 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %40, akşam ise %49 civarında olacak. Konya'da bugün bulutlu ve güneşli bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Mart Cumartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında olacak. 8 Mart Pazar günü ise sıcaklık 8 ile 12 derece civarında tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekli.