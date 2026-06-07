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Konya Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Konya hava durumu nasıl?

7 Haziran 2026 Pazar günü Konya'da hava genellikle güneşli ve ılık olacak. Sıcaklık 26 ile 28 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran'da ise gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği belirtiliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Güneş kremini unutmayın.

Konya Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 7 Haziran 2026 Pazar günü, Konya'da hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 26 ile 28 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Konya'nın karasal iklimine uyuyor. Ilık ve güzel bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde hava sıcaklıkları 26 ile 28 derece arasında değişecek. Hava koşullarının genel olarak güneşli olması tahmin ediliyor. 9 Haziran Salı günü ise bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde, hava koşulları genellikle güneşli ve ılık olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, 9 Haziran'da olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez ceket almalısınız. Ani hava değişimlerine karşı sizi koruyacaktır. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Ayrıca, uygun kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır.

Konya'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava genellikle güneşli ve ılık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Ancak, 9 Haziran'da olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanız önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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