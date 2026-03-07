Konya Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Mart 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 ile 2 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz yüzde 40, akşam ise yüzde 49 civarında olacak. Konya'daki hava durumu, güneşli ve serin olacak.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Mart Pazar günü, hava sıcaklıkları 8 ile 12 derece arasında bekleniyor. 9 Mart Pazartesi günü ise sıcaklık 5 ile 10 derece arasında seyredecek. 10 Mart Salı günü, hava sıcaklıkları yine 5 ile 10 derece arasında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Konya'da Mart ayı, genellikle soğuk ve bulutlu geçiyor. Gündüz ortalama sıcaklıklar 9 derece civarında. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekmektedir.

