Konya Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava koşulları oldukça değişken. Sıcaklık 4 ile 13 derece arasında seyrederken, bölgesel yağışlar bekleniyor. Yüksek nem oranı ve saatte 28 kilometreye kadar yükselebilecek rüzgar, dışarı çıkarken dikkat edilmesi gereken faktörler arasında. Hava durumu nedeniyle, yağmur alan günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmeli. Planlama yapılırken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 7 Şubat 2026 Cumartesi, Konya'da hava koşulları değişken. Sıcaklık 4 ile 13 derece arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 28 kilometreye yükselebilir. Gün doğumu saat 07:49'da. Gün batımı ise 18:20 olarak tahmin ediliyor.

8 Şubat Pazar günü hafif yağmur görülecek. Sıcaklıklar 0 ile 11 derece arasında olacak. 9 Şubat Pazartesi günü alçak bulutlar hakim. Bu gün sıcaklık 2 ile 12 derece arasında değişecek. 10 Şubat Salı için daha soğuk bir hava bekleniyor. Sıcaklık 2 ile 8 derece arasında düşecek.

Bu hava koşulları altında dışarı çıkarken dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Soğuk günlerde kat kat giyinmek şarttır. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine rüzgar geçirmez mont tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarıda geçireceğiniz zamanı minimize etmek faydalı olacaktır.

