Konya Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 19 ile 22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Konya'nın karasal ikliminin tipik yansımasıdır. Gün boyunca belirgin bir sıcaklık farkı oluşacak.

Ağustos ayı boyunca Konya'da ortalama en yüksek sıcaklık 30 ile 31 derece arasında değişir. En düşük sıcaklık ise 17 ile 18 derece civarındadır. 8 Ağustos'taki 34 derece, aylık ortalamaların üzerinde. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir faktördür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklık 32 ile 33 derece arasında olacak. 10 Ağustos Pazartesi ve 11 Ağustos Salı günlerinde de sıcaklık aynı seviyede seyredecek. Bu sıcaklıklar, Konya'nın ağustos ayındaki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilir.

Konya'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalara karşı önlemler almak, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.