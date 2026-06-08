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Konya Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 8 Haziran 2026 Pazartesi günü değişken hava durumu bekleniyor. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar çoğalacak. Sıcaklık gündüz 27 derece, gece ise 13 ile 14 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların ani yağışlara karşı önlem alması, uygun kıyafetleri seçmesi ve hava durumunu düzenli takip etmesi son derece önem taşıyor.

Konya Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi günü Konya'da hava durumu değişken geçecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde ise 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Bu, gün boyunca 13 ile 14 derece arasında bir sıcaklık farkı olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde değişken olacak. 9 Haziran Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 24 ile 25 derece arasında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü, yağışların hafiflemesi bekleniyor. Sıcaklıklar 24 ile 25 derece civarında seyredecek. 11 Haziran Perşembe günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar 26 ile 27 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşulları bazı zorluklar yaratabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalıdır. Gün boyunca ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de gereklidir. Ayrıca sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı uygun kıyafetler seçmek önemlidir.

Konya'da 8 Haziran Pazartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu değişken olacak. Gün boyunca ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hava durumunu sürekli takip etmek, açık hava etkinliklerinizi planlarken yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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