Konya Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Nisan 2026 Çarşamba. Konya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 0 dereceye kadar düşecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacak. 9 Nisan Perşembe, bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında seyredecek. 10 Nisan Cuma, hafif kar ve yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarında kalacak. 11 Nisan Cumartesi, hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 10 Nisan Cuma günü, hafif kar ve yağmur bekleniyor. Uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yolculuk planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Ani hava değişikliklerine karşı hassas olanlar dikkatli olmalıdır.