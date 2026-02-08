Konya Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu serin. Hafif yağmurlar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların 10 - 12 derece arasında olması öngörülüyor. Gece ise 2 - 3 derece civarında seyredecek. Bu koşullar, bugünkü hava durumunun serin ve hafif yağmurlu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklıkların 11 - 12 derece olması tahmin ediliyor. Salı günü ise 7 - 8 derece arasında olacak. Bu durum, önümüzdeki günlerdeki hava koşulunun yine serin ve hafif yağmurlu olacağını gösteriyor.

Bu hava koşullarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olur. Hava sıcaklıklarının düşebileceği düşünülürse, evde veya işyerinde ısınma önlemleri almak önemlidir. Böylece Konya'daki hava koşullarına uygun bir şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.