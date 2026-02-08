HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu serin ve hafif yağmurlu geçiyor. Sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında değişirken, gece 2-3 derece seviyelerine düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli; ayrıca, ıslanmamak için şemsiye ve su geçirmez ayakkabılar kullanılmalı. Hazırlıklı olmak, hava koşullarına uyum sağlamaya yardımcı olacaktır.

Konya Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu serin. Hafif yağmurlar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların 10 - 12 derece arasında olması öngörülüyor. Gece ise 2 - 3 derece civarında seyredecek. Bu koşullar, bugünkü hava durumunun serin ve hafif yağmurlu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklıkların 11 - 12 derece olması tahmin ediliyor. Salı günü ise 7 - 8 derece arasında olacak. Bu durum, önümüzdeki günlerdeki hava koşulunun yine serin ve hafif yağmurlu olacağını gösteriyor.

Bu hava koşullarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olur. Hava sıcaklıklarının düşebileceği düşünülürse, evde veya işyerinde ısınma önlemleri almak önemlidir. Böylece Konya'daki hava koşullarına uygun bir şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldıMeriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı
Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli olduKuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.