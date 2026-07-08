Konya Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklığın 28 derece civarına ulaşması bekleniyor. Nem oranı %60 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 8 km/s civarında seyredecek. Güneşli bir gün geçirilecek.
Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Temmuz Perşembe sıcaklık 28 derece civarında kalacak. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık 29 dereceye yükselecek. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı yine 8 km/s seviyelerinde olacak. Genel olarak güneşli hava koşulları hakim olacak.
Güzel hava koşullarından faydalanmak için, öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek de faydalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler seçmesi önemlidir. Hava sıcaklıklarının artabileceği unutulmamalıdır.
Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Günlerin tadını çıkarmak için güneşten korunmaya özen göstermek gereklidir. Yeterli sıvı alımı sağlığınız için önemlidir.
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