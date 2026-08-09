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Konya Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü güneşli ve ılık bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30 dereceyi bulurken, gece ise 16 dereceye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde, 10 Ağustos'ta sıcaklık 32 dereceye çıkacak. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönem yaşanacak. Bu sıcak günlerde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması, bol su içilmesi önemlidir. Sağlığınızı korumak için hafif giysiler tercih edilmelidir.

Konya Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 9 Ağustos 2026 Pazar günü, Konya'da hava genellikle güneşli ve ılık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında. Gece ise sıcaklık 16 dereceye düşecek. Bu koşullar, Ağustos ayının ortalama değerleriyle uyumlu. Konya'nın karasal ikliminin tipik bir yansımasıdır.

Önümüzdeki günlerde, 10 Ağustos Pazartesi günü, hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Salı ve Çarşamba günleri de güneşli ve sıcak geçecek. Yağış ihtimali bu dönemde oldukça düşük. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalacakların güneşten korunması önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler sağlığınızı korur. Ayrıca açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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