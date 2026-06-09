HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 09 Haziran Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 25-26 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19-20 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Önümüzdeki günlerde, 10 Haziran'da hafif yağış, 12 Haziran'da ise gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor. Dışarıda şemsiye bulundurmak bu dönemde önemli bir önlem olacaktır.

Konya Hava Durumu! 09 Haziran Salı Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25-26 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19-20 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esecek. Kuzeydoğu yönünden saatte 3-5 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %40-45 civarında.

Önümüzdeki günlerde, 10 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 24-25 derece olmalı. Hafif yağışlı bir hava koşulunun hakim olması öngörülmekte. 11 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 25-26 derece arasında seyredecek. Yer yer bulutlu bir hava durumu görülecek. 12 Haziran Cuma günü sıcaklığın 26-27 derece olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor.

Bu dönemde, özellikle 12 Haziran Cuma günü beklenen yağışlar için dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'
6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can verdi!6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can verdi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var

Test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Son 2.5 ayın dibini gördü! İslam Memiş önümüzdeki 3 güne dikkat çekti

Son 2.5 ayın dibini gördü! İslam Memiş önümüzdeki 3 güne dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.