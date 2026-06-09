Konya Hava Durumu! 09 Haziran Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25-26 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19-20 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esecek. Kuzeydoğu yönünden saatte 3-5 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %40-45 civarında.

Önümüzdeki günlerde, 10 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 24-25 derece olmalı. Hafif yağışlı bir hava koşulunun hakim olması öngörülmekte. 11 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 25-26 derece arasında seyredecek. Yer yer bulutlu bir hava durumu görülecek. 12 Haziran Cuma günü sıcaklığın 26-27 derece olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor.

Bu dönemde, özellikle 12 Haziran Cuma günü beklenen yağışlar için dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.