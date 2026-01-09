Konya Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar -6 ile 3 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 ile -7 derece arasında olacak. Rüzgarın kuzeybatı yönünden orta şiddette esmesi bekleniyor. Nem oranı %51 ile %71 arasında değişecek. Bu nedenle Konya'da hava durumu soğuk ve yağışlı kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. Cumartesi günü, 10 Ocak 2026, sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Pazar günü, 11 Ocak 2026, sıcaklıklar 0 ile 8 derece arasında değişecek. Çok rüzgarlı bir hava hakim olacak. Pazartesi günü, 12 Ocak 2026, hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.

Soğuk ve yağışlı hava koşulları nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski artacak. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli davranmaları gerekmektedir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda bulunurken dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınmalıdır. Bu koşullarda sıcak giyinmek faydalıdır. Gerekirse şemsiye veya yağmurluk kullanmak da yararlı olacaktır.