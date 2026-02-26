HABER

Ümraniye'de öldürülen Özbekistanlı Sayyora için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ümraniye'de bir evde öldürülüp cesedi parçalanan Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora için Şişli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ümraniye'de, öldürülen Özbekistan uyruklu Ergashalieva Sayyora için Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde bulunan Fulya Mehmetçik Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Sayyora'nın anne ve babası ile birlikte Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanı Ozoda İslamova ve cami cemaati katıldı.

SAYYORA'NIN BABASI: "KIZIMIZIN RUHU ŞAD OLSUN"

Gıyabi cenaze namazı sonrası konuşan Sayyora'nın babası, "Kızımızın ruhu şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne, müftülüğe arkadaşlarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ölüm ilanı yapılacak" dedi.

26 Şubat 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

