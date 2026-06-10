Konya Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 15 ile 27 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, hava durumu değişiklik gösterecek.

11 Haziran Perşembe günü sıcaklık 16 ile 26 derece olacak. Çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. 12 Haziran Cuma'da, sıcaklık 16 ile 27 derece arasında değişecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi öngörülüyor. 13 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar ise 11 ile 23 derece arasında değişecek.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, 10 Haziran'daki gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı korunmak için bunları yanınıza almanız önerilir. Yağışların yoğun olabileceği saatlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Araç kullanırken de dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek, planlama yapmanıza yardımcı olur. Olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için önlemler almak önemlidir.