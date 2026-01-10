HABER

Konya Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 10 Ocak 2026'da hava durumu 4 ile 7 derece arasında değişiyor. Parçalı az bulutlu bir gün bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü orta şiddette yağmur öngörülüyor. Sıcaklık 4 ile 10 derece arasında olacak. 12 Ocak'ta karla karışık yağmur, 13 Ocak'ta ise hafif kar bekleniyor. Yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olması, hız limitlerine uyması ve uygun kıyafetler giymesi önem taşıyor. Böylece trafik kazası riski azaltılabilir.

Taner Şahin

Bugün, 10 Ocak 2026 Cumartesi. Konya'da hava durumu 4 ile 7 derece arasında olacak. Parçalı az bulutlu bir gün bekleniyor. Bu, bugünkü hava durumunun genel bir değerlendirmesi. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenleşecek.

11 Ocak Pazar günü orta şiddette yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü yağmur ve kar karışımı yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında olacak. 13 Ocak Salı günü hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar -4 ile 2 derece arasında olacak.

Bu dönem, özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunmalı. Sürücüler ve yayalar arasındaki dikkat önem kazanıyor. Yağmurlu ve karlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Bu durum, trafik kazası riskini artırabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak faydalı olacaktır. Takip mesafesini artırmak da önemlidir.

Ayrıca, yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek gerekir. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak da önemlidir. Bu önlemler, kişisel güvenliğinizi artırır. Çevrenizdekilerin güvenliğini sağlamak için de yardımcı olur.

hava durumu Konya
