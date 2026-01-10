Konya Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Ocak 2026 Cumartesi. Konya'da hava durumu 4 ile 7 derece arasında olacak. Parçalı az bulutlu bir gün bekleniyor. Bu, bugünkü hava durumunun genel bir değerlendirmesi. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenleşecek.

11 Ocak Pazar günü orta şiddette yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü yağmur ve kar karışımı yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında olacak. 13 Ocak Salı günü hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar -4 ile 2 derece arasında olacak.

Bu dönem, özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunmalı. Sürücüler ve yayalar arasındaki dikkat önem kazanıyor. Yağmurlu ve karlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Bu durum, trafik kazası riskini artırabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak faydalı olacaktır. Takip mesafesini artırmak da önemlidir.

Ayrıca, yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek gerekir. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak da önemlidir. Bu önlemler, kişisel güvenliğinizi artırır. Çevrenizdekilerin güvenliğini sağlamak için de yardımcı olur.