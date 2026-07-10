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Konya Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu son derece keyifli. Güneşli geçen günde sıcaklıklar 15 ile 29 derece arasında seyredecek. Nem oranı %38 civarında yer alacakken, rüzgar hızı 7 km/saat olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Güneş ışığından yararlanmak ve açık hava etkinliklerine katılmak için bu güzel havayı değerlendirmek akıllıca olacaktır.

Konya Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Konya'da, 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 ile 29 derece arasında seyredecek. Nem oranı %38 civarında bulunuyor. Rüzgar hızı ise yaklaşık 7 km/saat olacak. Bugünkü hava, "güzel ve rahatlatıcı" biçiminde tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklıklar 16 ile 30 derece arasında olacak. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklıklar 17 ile 32 derece arasında değişecek. Konya'da açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için, güneş ışığından yararlanmak önemlidir. Açık hava aktivitelerine katılmak harika bir fikir. Güneşin etkisini azaltmak için şapka takmak da önemlidir. Güneş koruyucu kullanmak güneşe maruziyeti azaltabilir. Öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edilmelidir. Bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Konya'da 10 Temmuz Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Yazın tadını çıkarmak için harika bir zaman.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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