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Konya Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da hava durumu, 11 Ağustos 2026 Salı günü sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32 - 33 derece, gece ise 17 - 18 dereceye düşecek. Yaz iklimini gösteren bu koşullar, önümüzdeki günlerde de devam edecek. 12 Ağustos'ta sıcaklık 33 - 34 dereceyi bulacak. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak için açık hava etkinliklerini serin saatlere kaydırmak ve bol su tüketmek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmaya özen gösterilmeli.

Konya Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı. Konya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32 - 33 derece civarında. Gece ise sıcaklık 17 - 18 derece arasında seyredecek. Bu durum, Konya'nın tipik yaz iklimini gösteriyor. Sıcak ve kuru hava koşulları bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü, sıcaklık 33 - 34 dereceye yükselebilir. 13 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklığın 32 - 33 derece arasında kalması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde, güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Açık hava etkinliklerini serin saatlere kaydırmak uygun olur. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısı dengede tutulabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Şapka gibi koruyucu aksesuarlar cilt sağlığı için önemlidir.

Konya'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı önlemler alarak dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Sağlıklı ve konforlu bir deneyim için dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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