Konya Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, Konya'da hava durumu değişken. Şehrin merkezinde hava sıcaklığı 3°C civarında. Çok bulutlu bir hava hakim. Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde hava sıcaklıkları 5°C ile 6°C arasında değişiyor. Bu bölgelerde hafif yağmurlu koşullar görülmekte. Beyşehir'de sıcaklık 5°C, Seydişehir'de ise 4.9°C olarak ölçülüyor.

Bugün Konya'da hava durumu sabah saatlerinde soğuk ve bulutlu. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 5°C ile 6°C arasında yükseliyor. Daha ılıman bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşebilir. 3°C civarına gerileyebilir. Günün farklı saatlerinde hava koşullarına uygun giyinmek önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu iyileşecek. 12 Aralık Cuma günü, Konya'da bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 10°C arasında olacak. 13 Aralık Cumartesi günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C civarında seyredecek. 14 Aralık Pazar günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 10°C civarında kalacak. Bu günlerde hava koşulları daha ılıman olacak.

Dışarıda vakit geçirmek daha keyifli hale gelecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar ıslanmaktan kaçınmak açısından önemlidir. Gün boyunca hava koşullarına göre planlarınızı yaparak, Konya'daki hava durumundan faydalanabilirsiniz.