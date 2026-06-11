Konya Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Haziran 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece civarında. Gece ise sıcaklık 19 derece civarında olacak. Genel olarak hava açık ve güneşli. Yağış ihtimali oldukça düşük. Konya'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 27 dereceye yükselecek. Hava koşulları güneşli ile parçalı bulutlu arasında olacak. 13 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gök gürültülü sağanak ihtimali var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. 14 Haziran Pazar günü de bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Genel olarak hava açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 19 ile 27 derece arasında değişecek. Gündüzleri hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Akşamları ince bir ceket almanız uygun olacaktır. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde yağış ihtimali bulunduğundan şemsiye almayı unutmayın. Genel olarak Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.