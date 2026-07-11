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Konya Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içindeki hava sıcaklığı 29 - 30 derece arasında seyrederken akşam saatlerinde ise 24 - 25 dereceye düşecek. Rüzgar, kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranının %23 - %40 arasında değişmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi, gölgede kalması ve giysi tercihini hafif tutması sağlığı korumak açısından önem taşıyor.

Konya Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 24 - 25 derece arasında kalacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 8 - 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %23 - %40 arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle açık, yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 30 - 32 derece civarında olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 31 - 32 derece arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 4 - 6 kilometre arasında kalacak. Nem oranı ise %19 - %33 arasında değişecek. Her iki gün boyunca hava açık olacak ve yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir fikirdir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 - 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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