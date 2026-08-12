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Konya Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da hava durumu, 12 Ağustos 2026 itibarıyla sıcak ve güneşli bir seyir izliyor. Gündüz sıcaklık 33°C, gece ise 19°C’ye düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 32°C’den 28°C’ye kadar inecek. Özellikle 15 Ağustos'ta sağanak yağış bekleniyor. Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin su tüketimine dikkat etmesi, hafif giysiler tercih etmesi ve güneşten korunması gerekiyor. Hava durumunu takip etmek hayati öneme sahip.

Konya Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar, Konya'nın karasal iklim özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 32°C civarında olacak. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklık 30°C'ye düşecek. 15 Ağustos Cumartesi günü hava 28°C civarına inecek. O gün sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış olasılığı artacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcaklardan etkilenmemek için ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Serin ortamlarda vakit geçirilmesi öneriliyor.

15 Ağustos Cumartesi günü beklenen yağış, ani su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle dışarıda olmayı planlayanların hava durumunu takip etmesi faydalı olacaktır. Su birikintilerinden uzak durmak gerekiyor. Araç kullanırken de dikkatli olunmalı.

Konya'da 12 Ağustos'tan itibaren hava sıcak ve güneşli olacak. Cumartesi günü yağışlı hava koşulları bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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