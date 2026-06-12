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Konya Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 12 Haziran 2026 Cuma günü genellikle güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 27 dereceye ulaşacak, gece ise 13 ile 16 derece arasında seyredecek. 13 Haziran Cumartesi günü sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle ani yağışlara karşı şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Hava sıcaklıklarındaki değişiklikler ve nem oranıyla birlikte dış mekan etkinlikleri için uygun önlemler almak önem arz ediyor.

Konya Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Hava durumu analizi. 12 Haziran 2026 Cuma günü Konya'da hava durumu keyifli. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 27 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları 13 ile 16 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 4 ile 7 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %30 ile %50 arasında olacak.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Haziran Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak da olabilir. Sıcaklık gündüz 22 ile 25 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 12 ile 18 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 1 ile 6 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %35 ile %45 civarında olacak.

14 Haziran Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 25 ile 30 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 14 ile 20 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 3 ile 6 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %30 ile %40 arasında kalacak.

15 Haziran Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25 ile 26 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 11 ile 13 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 ile 4 km/saat arasında olacak. Nem oranı %30 ile %40 arasında seyredecek.

13 Haziran Cumartesi günü beklenen yağışlı hava koşullarına dikkat etmek gerek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmak için bu önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı uygun giysiler seçmek önemli. Düşük rüzgar hızında açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunacaktır.

Konya'da 12 Haziran Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Yağışlı günlere karşı hazırlıklı olmak önemli. Hava sıcaklıklarındaki değişimlere dikkat etmek de gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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