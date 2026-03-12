HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Konya hava durumu nasıl?

12 Mart 2026 tarihinde Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Güneşli bir gün geçirmek isteyenler için sıcaklıklar 13 ile 1 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 13 Mart Cuma günü hava güneşli olurken, 14 Mart Cumartesi bulutlu geçecek. 15 Mart Pazar günü tekrar güneşin tadı çıkarılabilecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönem uygun bir fırsat sunuyor.

Konya Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe. Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 13 ile 1 derece arasında değişecek. Bu, güneşli bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir fırsat.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 1 derece arasında seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 12 ile 1 derece arasında değişecek. 15 Mart Pazar günü ise hava yine güneşli. Sıcaklık 12 ile -1 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah işe giderken bir kat daha giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak iyi bir seçim olacak.

Konya'da bu hafta hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir dönem. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini unutmamak önemlidir. Buna göre hazırlıklı olmak gerekecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldıAkın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldı
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısıCANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.