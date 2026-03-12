Konya Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe. Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 13 ile 1 derece arasında değişecek. Bu, güneşli bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir fırsat.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 1 derece arasında seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 12 ile 1 derece arasında değişecek. 15 Mart Pazar günü ise hava yine güneşli. Sıcaklık 12 ile -1 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah işe giderken bir kat daha giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak iyi bir seçim olacak.

Konya'da bu hafta hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir dönem. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini unutmamak önemlidir. Buna göre hazırlıklı olmak gerekecek.