Konya Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 12 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu genellikle açık ve konforlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 22-23 derece seviyesinde seyrederken, gece ise 15-16 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 16-24 derece aralığında devam edecek. Ancak, 14 ve 15 Mayıs'ta yağış bekleniyor. Bu tarihlerde şemsiye veya yağmurluk alarak hazırlıklı olmak önemli. Hava koşullarına uygun giyinmek gerekecek.

Simay Özmen

12 Mayıs 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu keyifli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 - 23 derece civarında olacak. Hava genellikle açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgarlar hafif esecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 13 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 23 - 24 derece civarında olacak. Hava güneşli olacak. 14 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 20 - 21 derece arasında olacak. Hava yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlara dönüşecek. 15 Mayıs Cuma günü sıcaklık 16 - 17 derece civarında seyredecek. Hava yer yer sağanaklarla devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlıklı olmak önemli. 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde beklenen yağışlı hava nedeniyle yanınıza şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacak. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmelisiniz. Gerekirse katları çıkarıp giymek de uygun olacak.

Konya'da 12 Mayıs Salı günü hava oldukça güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde beklenen yağışlı hava nedeniyle hazırlıklı olmak faydalı.

