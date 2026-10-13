Konya Hava Durumu! 13 Ekim Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ekim Salı 2026 tarihinde Konya'da hava durumu değişken. Sabah saatlerinde serin bir hava var. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına yükseliyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisi hissediliyor. Ayrıca, gün içerisinde zaman zaman bulutlu bir gökyüzü gözlemleniyor. Genel olarak, bu gün açık havada vakit geçirmek için uygun.

Konya’da yaz sonunun etkileri devam ediyor. Zemin sıcaklıkları, bahar ve yaz aylarına göre daha düşük. Akşam saatlerinde 16-18 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Güneşin batmasıyla hafif bir serinlik hissi yaşanabilir. Mevsim geçişinde üzerinize bir ceket almak iyi olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından farklı değişiklikler bekleniyor. Konya'da daha fazla yağışlı gün gündemde. Haftanın başları, ortası ve sonu için tahminlere göre sıcaklıklar 19-22 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağışlar tarım alanlarına faydalı olabilir. Ancak, hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek yararlıdır.

Yağışlı günlerin tarım açısından önemi büyük. Toprağın nemlenmesine yardımcı olur. Ancak, bazı dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Yollar kaygan olabilir ve görüş mesafesi düşebilir. Dışarı çıkarken hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Kıyafet ve saat seçimlerinizi buna göre ayarlamak konforunuzu artıracaktır.

Bugünkü Konya hava durumu, açık havada etkinlikler için uygun. Yazın sonbahara geçişinde bu dönem değerlendirilebilir. Ancak, önümüzdeki günlere yönelik hazırlıkların yapılması günlük hayatı kolaylaştırır.