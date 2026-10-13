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Konya Hava Durumu! 13 Ekim Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün Konya'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah serin başlayan gün, öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar çıkıyor. Akşam saatlerinde 16-18 derece arasında bir düşüş bekleniyor. İlerleyen günlerde yağışlı havalar tarımı destekleyecek. Konya'da kıyafet seçimleri hava durumu raporlarına göre ayarlanmalı. Mevsim geçişinde açık havada vakit geçirmek için iyi bir fırsat var. Dışarıda geçirilen zaman, sonbaharın güzelliklerini değerlendirmek açısından değerlendirilebilir.

Konya Hava Durumu! 13 Ekim Salı Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Ekim Salı 2026 tarihinde Konya'da hava durumu değişken. Sabah saatlerinde serin bir hava var. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına yükseliyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisi hissediliyor. Ayrıca, gün içerisinde zaman zaman bulutlu bir gökyüzü gözlemleniyor. Genel olarak, bu gün açık havada vakit geçirmek için uygun.

Konya’da yaz sonunun etkileri devam ediyor. Zemin sıcaklıkları, bahar ve yaz aylarına göre daha düşük. Akşam saatlerinde 16-18 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Güneşin batmasıyla hafif bir serinlik hissi yaşanabilir. Mevsim geçişinde üzerinize bir ceket almak iyi olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından farklı değişiklikler bekleniyor. Konya'da daha fazla yağışlı gün gündemde. Haftanın başları, ortası ve sonu için tahminlere göre sıcaklıklar 19-22 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağışlar tarım alanlarına faydalı olabilir. Ancak, hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek yararlıdır.

Yağışlı günlerin tarım açısından önemi büyük. Toprağın nemlenmesine yardımcı olur. Ancak, bazı dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Yollar kaygan olabilir ve görüş mesafesi düşebilir. Dışarı çıkarken hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Kıyafet ve saat seçimlerinizi buna göre ayarlamak konforunuzu artıracaktır.

Bugünkü Konya hava durumu, açık havada etkinlikler için uygun. Yazın sonbahara geçişinde bu dönem değerlendirilebilir. Ancak, önümüzdeki günlere yönelik hazırlıkların yapılması günlük hayatı kolaylaştırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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